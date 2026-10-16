Brewers自1982年以来首次晋级世界大赛——《卫报》

Milwaukee Brewers在国家联盟冠军赛第四场以6:4击败Los Angeles Dodgers，自1982年以来首次获得世界大赛参赛资格。正如《卫报》报道，这支来自密尔沃基的球队在0:4落后的情况下完成逆转，并以横扫两届卫冕世界大赛冠军的方式结束了系列赛。

第六局的转折点

比赛开始时，大谷翔平击出他在今年季后赛中的首支本垒打，帮助Dodgers以4:0领先。不过，在第六局，加勒特·米切尔面对中继投手坦纳·斯科特击出本垒打，帮助Brewers反超比分。

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比赛末段，Milwaukee的牛棚守住了领先优势。第九局两出局后，大卫·汉密尔顿面对埃德温·迪亚斯击出一支阳春本垒打，为Brewers取得两分领先优势。汉密尔顿在常规赛中仅击出四支本垒打。

第二次参加世界大赛

这将是Milwaukee第二次参加世界大赛。在唯一一次此前的决赛中，即1982年，当时仍在美国联盟参赛的该队以3:4的系列赛比分不敌St Louis Cardinals。在世界大赛中，Brewers将对阵Tampa Bay Rays或Cleveland Guardians。

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