Milwaukee Brewers pokonali Los Angeles Dodgers 6:4 w czwartym meczu National League Championship Series i po raz pierwszy od 1982 roku wywalczyli awans do World Series. Jak informuje The Guardian, zespół z Milwaukee odrobił stratę 0:4 i zakończył serię zwycięstwem bez porażki nad dwukrotnymi obrońcami tytułu mistrzów World Series.

Przełom w szóstej zmianie

Na początku meczu Shohei Ohtani zdobył swojego pierwszego home runa w tegorocznych play-offach, co pomogło Dodgers objąć prowadzenie 4:0. Jednak w szóstej zmianie Garrett Mitchell wyprowadził Brewers na prowadzenie, zdobywając home runa przeciwko relieverowi Tannerowi Scottowi.

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Pod koniec meczu bullpen Milwaukee utrzymał przewagę. W dziewiątej zmianie, przy dwóch autach, David Hamilton zdobył solo home runa po narzucie Edwina Díaza, zapewniając Brewers przewagę dwóch runów. W sezonie zasadniczym Hamilton miał zaledwie cztery home runy.

Drugi występ w World Series

Dla Milwaukee będzie to drugi występ w World Series. W jedynym wcześniejszym finale w 1982 roku zespół, który wówczas grał w American League, przegrał z St Louis Cardinals serię 3:4. W World Series Brewers zagrają z Tampa Bay Rays albo Cleveland Guardians.

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