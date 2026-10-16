Brewers вышли в Мировую серию впервые с 1982 года — The Guardian

Milwaukee Brewers победили Los Angeles Dodgers со счетом 6:4 в четвертом матче Чемпионской серии Национальной лиги и впервые с 1982 года завоевали путевку в Мировую серию. Как сообщает The Guardian, команда из Милуоки отыгралась после отставания 0:4 и завершила серию сухой победой над двукратными действующими чемпионами Мировой серии.

Перелом в шестом иннинге

В начале игры Сёхэй Отани выбил свой первый хоум-ран в нынешнем плей-офф, что помогло Dodgers повести со счетом 4:0. Однако в шестом иннинге Гарретт Митчелл вывел Brewers вперед, выбив хоум-ран против реливера Таннера Скотта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В конце матча булпен Milwaukee удержал преимущество. В девятом иннинге при двух аутах Дэвид Гамильтон выбил соло-хоум-ран после подачи Эдвина Диаса, обеспечив Brewers преимущество в два рана. В регулярном сезоне у Гамильтона было всего четыре хоум-рана.

Второе появление в Мировой серии

Для Milwaukee это будет второе появление в Мировой серии. В единственном предыдущем финале в 1982 году команда, которая тогда играла в Американской лиге, уступила St Louis Cardinals в серии со счетом 3:4. В Мировой серии Brewers сыграют против Tampa Bay Rays или Cleveland Guardians.

Читай нас в