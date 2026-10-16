在波兰，马雷克·帕普松评论了华沙比赛后的裁判争议，比赛中莱吉亚以2比0击败克拉科夫维斯瓦。他表示，克拉科夫球队输给了更强的对手，因此不能仅将结果归因于裁判的工作。

据Interia Sport报道，赛后克拉科夫维斯瓦发布声明，要求解释比赛中的12个事件。该媒体指出，莱吉亚的首个进球引发了最多疑问，Interia Sport认为该时刻存在裁判失误。

对比赛结果的评价

帕普松表示，他理解对手的失望，因为他的球队此前也曾处于类似处境。同时，他强调，不能断言维斯瓦是因为裁判而输掉这场比赛：在他看来，克拉科夫球队输给了一支更强的队伍。

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问题并不局限于一场比赛

谈及波兰足球甲级联赛的裁判工作时，帕普松称这一情况是整个环境中更深层的问题。在他看来，责任并不只在裁判，因为有人在管理这一体系。他还指出，首先需要在最高层面整顿局面，随后确保较低层级的正常运作。

帕普松表示，应为裁判创造适当的工作条件，因为裁判工作是一项承担重大责任和压力的困难职业。他补充说，紧张情绪会影响裁判的决定，而后续比赛中的失误越来越多地影响赛事结果。

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