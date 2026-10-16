В Польше Марек Папшун прокомментировал судейские споры после матча в Варшаве, где «Легия» победила «Вислу» Краков со счетом 2:0. Он заявил, что краковская команда проиграла более сильному сопернику, поэтому нельзя объяснять результат исключительно работой арбитра.

Как сообщает Interia Sport, после игры «Висла» Краков опубликовала заявление с требованием объяснить 12 эпизодов матча. Издание отмечает, что больше всего вопросов вызвал первый гол «Легии», в моменте которого, по оценке Interia Sport, была судейская ошибка.

Оценка итога матча

Папшун сказал, что понимает разочарование соперника, поскольку его команда также ранее оказывалась в подобных обстоятельствах. В то же время он подчеркнул, что нельзя утверждать, будто «Висла» проиграла этот матч из-за арбитра: по его мнению, краковская команда уступила более сильной команде.

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Проблема не ограничивается одним матчем

Говоря в целом о судействе в Экстракласе, Папшун назвал ситуацию более глубокой проблемой всей среды. По его мнению, ответственность не ограничивается арбитрами, поскольку кто-то управляет этой системой. Он также отметил, что сначала необходимо привести в порядок ситуацию на самом высоком уровне, а затем обеспечить надлежащую работу нижних звеньев.

По словам Папшуна, арбитрам следует создать надлежащие условия для работы, поскольку судейство является сложной профессией с большой ответственностью и давлением. Он добавил, что нервозность влияет на решения арбитров, а ошибки в последующих матчах все чаще сказываются на результатах соревнований.

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