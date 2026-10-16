Brazylijski kierowca Rafael Câmara zadebiutuje w Formule 1 w 2027 roku w amerykańskim zespole Haas. Jak informuje BBC Sport, 21-letni kierowca obecnie prowadzi w mistrzostwach Formuły 2.

Wybór spośród czterech kierowców

Câmara został wybrany po procesie selekcji, w którym rozważano czterech kandydatów. Jego rywalami byli aktualny mistrz Formuły 2 Leonardo Fornaroli, a także rezerwowi kierowcy Haasa Jack Doohan i Ryō Hirakawa.

Câmarę, Fornarolego i Hirakawę oceniano podczas testów na torze w Portimão w Portugalii w sierpniu, wykorzystując bolidy Formuły 1 z poprzednich lat. Doohan był oceniany osobno.

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Decyzja oparta na szybkości

Szef zespołu Haas Ayao Komatsu powiedział, że Câmara był najszybszym uczestnikiem testów. Jak zaznaczył, decydującym kryterium przy wyborze były wyniki kierowcy, a nie wsparcie finansowe, którym dysponowali wszyscy kandydaci.

Komatsu podkreślił również, że Brazylijczyk zaprezentował nie tylko naturalną szybkość, ale także umiejętność szybkiego dostosowania się do bolidu. Câmara nazwał przejście do Formuły 1 ważnym krokiem w karierze i zaznaczył, że skupi się na przygotowaniach do nowego wyzwania.

Haas nie ogłosił jeszcze drugiego kierowcy na sezon 2027. Komatsu poinformował, że zespół zamierza kontynuować współpracę z Brytyjczykiem Oliverem Bearmanem, jednak w tym celu trzeba dopracować pewne szczegóły. Bearman i Câmara należą do akademii Ferrari. Francuz Esteban Ocon opuści Haas pod koniec bieżącego roku po dwóch sezonach w zespole.

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