Рафаель Камара дебютує у Формулі-1 за Haas у 2027 році — BBC Sport

Бразильський гонщик Рафаель Камара у 2027 році дебютує у Формулі-1 у складі команди Haas зі США. Як повідомляє BBC Sport, 21-річний пілот нині очолює чемпіонат Формули-2.

Відбір серед чотирьох пілотів

Камару обрали за підсумками відбору, в якому розглядали чотирьох кандидатів. Його конкурентами були чинний чемпіон Формули-2 Леонардо Форнаролі, а також резервні гонщики Haas Джек Дуен і Рьо Хіракава.

Камару, Форнаролі та Хіракаву оцінювали під час тестів на автодромі Портімау в Португалії у серпні, використовуючи боліди Формули-1 попередніх років. Дуен проходив оцінювання окремо.

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Рішення за швидкістю

Керівник Haas Аяо Комацу заявив, що Камара був найшвидшим учасником тестів. За його словами, вирішальним критерієм під час вибору стали результати пілота, а не фінансова підтримка, яку мали всі кандидати.

Комацу також відзначив, що бразилець продемонстрував не лише природну швидкість, а й уміння швидко адаптуватися до машини. Камара назвав перехід до Формули-1 важливим кроком у кар'єрі та зазначив, що зосередиться на підготовці до нового виклику.

Haas ще не оголосила другого гонщика на сезон 2027 року. Комацу повідомив, що команда має намір продовжити співпрацю з британцем Олівером Берманом, однак для цього потрібно завершити певні деталі. Берман і Камара входять до академії Ferrari. Француз Естебан Окон залишить Haas наприкінці поточного року після двох сезонів у команді.

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