Бразильский гонщик Рафаэль Камара дебютирует в Формуле-1 в 2027 году в составе американской команды Haas. Как сообщает BBC Sport, 21-летний пилот сейчас лидирует в чемпионате Формулы-2.

Отбор среди четырех пилотов

Камару выбрали по итогам отбора, в котором рассматривались четыре кандидата. Его соперниками были действующий чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли, а также резервные гонщики Haas Джек Дуэн и Рё Хиракава.

Камару, Форнароли и Хиракаву оценивали во время тестов на автодроме Портиман в Португалии в августе, используя болиды Формулы-1 предыдущих лет. Дуэн проходил оценку отдельно.

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Решение по скорости

Руководитель Haas Аяо Комацу заявил, что Камара был самым быстрым участником тестов. По его словам, решающим критерием при выборе стали результаты пилота, а не финансовая поддержка, которой располагали все кандидаты.

Комацу также отметил, что бразилец продемонстрировал не только природную скорость, но и умение быстро адаптироваться к болиду. Камара назвал переход в Формулу-1 важным шагом в карьере и отметил, что сосредоточится на подготовке к новому вызову.

Haas еще не объявила второго гонщика на сезон 2027 года. Комацу сообщил, что команда намерена продолжить сотрудничество с британцем Оливером Берманом, однако для этого необходимо завершить определенные детали. Берман и Камара входят в академию Ferrari. Француз Эстебан Окон покинет Haas в конце текущего года после двух сезонов в команде.

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