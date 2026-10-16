巴西车手拉斐尔·卡马拉将于2027年代表美国哈斯车队完成一级方程式赛车首秀。正如BBC Sport报道，这位21岁的车手目前领跑二级方程式赛车锦标赛。

四名车手中的选拔

卡马拉是在对四名候选人进行选拔后被选中的。他的竞争对手包括现任F2冠军莱昂纳多·福纳罗利，以及哈斯的储备车手杰克·杜汉和平川亮。

8月，卡马拉、福纳罗利和平川亮在葡萄牙波尔蒂芒赛道接受测试评估，使用的是往年的F1赛车。杜汉则单独接受评估。

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以速度作出决定

哈斯领队小松礼雄表示，卡马拉是测试中速度最快的参与者。据他介绍，选拔时的决定性标准是车手的成绩，而不是所有候选人都拥有的资金支持。

小松还指出，这位巴西人不仅展现出天生的速度，还展现出快速适应赛车的能力。卡马拉称，转战F1是其职业生涯的重要一步，并表示将专注于为这一新挑战作准备。

哈斯尚未宣布2027赛季的第二名车手。小松表示，车队打算继续与英国车手奥利弗·贝尔曼合作，但为此仍需敲定一些细节。贝尔曼和卡马拉都是法拉利学院成员。法国人埃斯特班·奥康将在今年年底离开哈斯，此前他已为该队效力两个赛季。

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