Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Wuhanie opublikowali harmonogram ćwierćfinałów. W piątek, 16 października, Maja Chwalińska zagra z Marią Sakkari wcześniej niż Iga Świątek, która zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Ann Li — Janice Tjen.

Zwycięstwa w 1/8 finału

Jak informuje Interia Sport, Chwalińska pokonała Ivę Jovic w dwóch setach w meczu 1/8 finału. W ćwierćfinale jej rywalką będzie Sakkari.

Świątek również awansowała do ćwierćfinału, pokonując Ashlyn Krueger. W chwili ogłoszenia harmonogramu polska tenisistka nie znała jeszcze swojej kolejnej rywalki: będzie nią zwyciężczyni spotkania Li i Tjen.

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Godziny rozpoczęcia meczów

Chwalińska rozegra trzeci mecz dnia, który rozpocznie się o 05:00 czasu polskiego. Najpierw mają zagrać Diana Shnaider i Jeļena Ostapenko, a po nich Elina Switolina i Sonay Kartal.

Mecz Świątek ze zwyciężczynią pary Li — Tjen zaplanowano nie wcześniej niż na 13:00 czasu polskiego. Obie tenisistki kontynuują walkę o tytuł turnieju WTA 1000 w Wuhanie.

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