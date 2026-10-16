Организаторы турнира WTA 1000 в Ухане опубликовали расписание четвертьфиналов. В пятницу, 16 октября, Мая Хвалиньская сыграет с Марией Саккари раньше Иги Свёнтек, которая встретится с победительницей матча Анн Ли — Дженис Тьен.

Победы в 1/8 финала

Как сообщает Interia Sport, Хвалиньская в двух сетах победила Иву Йович в матче 1/8 финала. В четвертьфинале ее соперницей станет Саккари.

Свёнтек также вышла в четвертьфинал, обыграв Эшлин Крюгер. На момент объявления расписания польская теннисистка еще не знала следующую соперницу: ею станет победительница встречи Ли и Тьен.

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Время начала матчей

Хвалиньская проведет третий матч игрового дня, который начнется в 05:00 по польскому времени. Сначала должны сыграть Диана Шнайдер и Елена Остапенко, после них — Элина Свитолина и Соней Картал.

Матч Свёнтек с победительницей пары Ли — Тьен запланирован не ранее 13:00 по польскому времени. Обе теннисистки продолжают борьбу за титул турнира WTA 1000 в Ухане.

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