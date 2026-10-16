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Організатори визначили час чвертьфіналів Хвалінської та Швьонтек у Вухані — Interia Sport

UA.NEWS 16 Жовтня 2026 04:18
Організатори визначили час чвертьфіналів Хвалінської та Швьонтек у Вухані — Interia Sport

Організатори турніру WTA 1000 у Вухані оприлюднили розклад чвертьфіналів. У п’ятницю, 16 жовтня, Мая Хвалінська зіграє з Марією Саккарі раніше за Ігу Швьонтек, яка зустрінеться з переможницею матчу Анн Лі — Дженіс Тьєн.

Перемоги в 1/8 фіналу

Як повідомляє Interia Sport, Хвалінська у двох сетах перемогла Іву Йович у матчі 1/8 фіналу. У чвертьфіналі її суперницею стане Саккарі.

Швьонтек також вийшла до чвертьфіналу, здолавши Ешлін Крюгер. На момент оголошення розкладу польська тенісистка ще не знала наступну суперницю: нею має стати переможниця зустрічі Лі та Тьєн.

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Час початку матчів

Хвалінська проведе третій матч ігрового дня, який розпочнеться о 05:00 за польським часом. Спершу мають зіграти Діана Шнайдер і Єлена Остапенко, після них — Еліна Світоліна та Соней Картал.

Матч Швьонтек із переможницею пари Лі — Тьєн запланований не раніше 13:00 за польським часом. Обидві тенісистки продовжують боротьбу за титул турніру WTA 1000 у Вухані.

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