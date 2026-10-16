Szkocki Celtic przegrał z portugalską Benficą 1:4 w Lizbonie w meczu Ligi Europy. Po dwóch spotkaniach zespół Martina O'Neilla zajmuje 34. miejsce wśród 36 uczestników turnieju, informuje BBC Sport.

Błędy przed przerwą

Celtic stracił gola już na początku meczu: Dane Murray sfaulował Jhona Durána we własnym polu karnym, po czym sędzia podyktował rzut karny. Później Sebastian Tounekti pozwolił Alexanderowi Bahowi wyprzedzić się w akcji poprzedzającej drugiego gola Benfiki.

Trzecią bramkę gospodarzy zdobył Jhon Durán. Bramkarz Celticu Viljami Sinisalo, według oceny BBC Sport, zbyt łatwo przepuścił jego strzał. Kapitan gości Callum McGregor przyznał, że niewymuszone błędy jego zespołu doprowadziły do drugiej i trzeciej straconej bramki.

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Reakcja O'Neilla

Po przerwie Celtic poprawił swoją grę. Camilo Durán zmniejszył stratę i trafił w słupek, jednak pod koniec spotkania Vangelis Pavlidis zdobył czwartą bramkę dla Benfiki.

Główny trener Celticu Martin O'Neill pozytywnie ocenił występ zespołu w drugiej połowie i stwierdził, że nadal może on awansować do fazy play-off. Według niego po przerwie piłkarze stworzyli wiele okazji, choć przyznał, że groźne były kontrataki rywala.

Celtic przegrał cztery z ostatnich pięciu meczów. Wszystkie spotkania zespołu z Rangers w tym sezonie oraz oba mecze w europejskich pucharach zakończyły się porażkami. Napastnik Kasper Høgh, rekordowy transfer klubu, nie zdobył bramki w 10 z pierwszych 11 meczów po przejściu latem z Bodø/Glimt i został zmieniony w przerwie spotkania z Benficą.

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