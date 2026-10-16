Селтік програв Бенфіці 1:4 і посідає 34-те місце в Лізі Європи — BBC Sport

Шотландський «Селтік» програв португальській «Бенфіці» з рахунком 1:4 у Лісабоні в матчі Ліги Європи. Після двох матчів команда Мартіна О'Нілла посідає 34-те місце серед 36 учасників турніру, повідомляє BBC Sport.

Помилки до перерви

«Селтік» пропустив уже в дебюті: Дейн Мюррей сфолив на Джоні Дурані у власному штрафному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті. Згодом Себастьян Тунекті дозволив Александеру Ба випередити себе в епізоді, що передував другому голу «Бенфіки».

Третій м'яч господарів забив Джон Дуран. Голкіпер «Селтіка» Вілямі Сінісало, за оцінкою BBC Sport, надто легко пропустив його удар. Капітан гостей Каллум Макгрегор визнав, що невимушені помилки його команди призвели до другого й третього пропущених голів.

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Реакція О'Нілла

Після перерви «Селтік» покращив гру. Каміло Дуран скоротив відставання та влучив у стійку, однак наприкінці зустрічі Вангеліс Павлідіс забив четвертий гол «Бенфіки».

Головний тренер «Селтіка» Мартін О'Нілл позитивно оцінив виступ команди в другому таймі та заявив, що вона ще може вийти до стадії плей-оф. За його словами, після перерви футболісти створили багато моментів, хоча він визнав небезпеку контратак суперника.

«Селтік» програв чотири з останніх п'яти матчів. Усі матчі команди з «Рейнджерс» цього сезону та обидві єврокубкові зустрічі завершилися поразками. Форвард Каспер Гог, рекордний трансфер клубу, не забив у 10 із перших 11 матчів після переходу з «Буде-Глімт» улітку та був замінений у перерві гри з «Бенфікою».

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