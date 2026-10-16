Шотландский «Селтик» проиграл португальской «Бенфике» со счетом 1:4 в Лиссабоне в матче Лиги Европы. После двух матчей команда Мартина О'Нилла занимает 34-е место среди 36 участников турнира, сообщает BBC Sport.

Ошибки до перерыва

«Селтик» пропустил уже в дебюте: Дейн Мюррей сфолил на Джоне Дуране в собственной штрафной площади, после чего арбитр назначил пенальти. Позже Себастьян Тунекти позволил Александеру Ба опередить себя в эпизоде, предшествовавшем второму голу «Бенфики».

Третий мяч хозяев забил Джон Дуран. Голкипер «Селтика» Вильями Синисало, по оценке BBC Sport, слишком легко пропустил его удар. Капитан гостей Каллум Макгрегор признал, что невынужденные ошибки его команды привели ко второму и третьему пропущенным голам.

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Реакция О'Нилла

После перерыва «Селтик» улучшил игру. Камило Дуран сократил отставание и попал в штангу, однако в конце встречи Вангелис Павлидис забил четвертый гол «Бенфики».

Главный тренер «Селтика» Мартин О'Нилл положительно оценил выступление команды во втором тайме и заявил, что она еще может выйти в стадию плей-офф. По его словам, после перерыва футболисты создали много моментов, хотя он признал опасность контратак соперника.

«Селтик» проиграл четыре из последних пяти матчей. Все матчи команды с «Рейнджерс» в этом сезоне и обе встречи в еврокубках завершились поражениями. Форвард Каспер Хёг, рекордный трансфер клуба, не забил в 10 из первых 11 матчей после перехода из «Будё-Глимт» летом и был заменен в перерыве игры с «Бенфикой».

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