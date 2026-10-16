苏格兰凯尔特人在里斯本举行的一场欧联杯比赛中以1比4不敌葡萄牙本菲卡。两场比赛过后，马丁·奥尼尔的球队在36支参赛队中排名第34位，BBC体育报道。

半场前的失误

凯尔特人在开局阶段便失球：戴恩·默里在己方禁区内对约翰·杜兰犯规，随后裁判判罚点球。之后，塞巴斯蒂安·图内克蒂在导致本菲卡第二个进球的进攻中让亚历山大·巴抢在自己之前。

主队的第三球由约翰·杜兰打进。据BBC体育评价，凯尔特人门将维利亚米·西尼萨洛过于轻易地让对方的射门入网。客队队长卡勒姆·麦格雷戈承认，球队的非受迫性失误导致了第二和第三个失球。

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奥尼尔的回应

下半场，凯尔特人改善了表现。卡米洛·杜兰缩小了差距并击中立柱，但在比赛接近尾声时，万格利斯·帕夫利季斯打进本菲卡的第四球。

凯尔特人主教练马丁·奥尼尔积极评价了球队下半场的表现，并表示球队仍有可能晋级附加赛阶段。他说，球员们在中场休息后创造了很多机会，尽管他也承认对手的反击很危险。

凯尔特人在最近五场比赛中输掉了四场。本赛季球队与流浪者的所有比赛以及两场欧战比赛均以失利告终。前锋卡斯珀·霍格是俱乐部创纪录的引援，他在夏天从博德闪耀加盟后前11场比赛中有10场未能进球，并在对阵本菲卡的比赛中场休息时被换下。

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