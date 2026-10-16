W Zurychu w Szwajcarii FIFA planuje wprowadzić zmiany do artykułu 27 Kodeksu Dyscyplinarnego po sporze wokół decyzji o zawieszeniu wykonania automatycznej jednomeczowej dyskwalifikacji napastnika reprezentacji USA Folaryna Baloguna. Po posiedzeniu Rady FIFA poinformowała o tym Belgijska Federacja Piłkarska, pisze Dawn.

Zmiany w artykule 27

Artykuł 27 pozwala w wyjątkowych okolicznościach zawiesić wykonanie kary dyscyplinarnej. Jego zastosowanie w sprawie Baloguna po czerwonej kartce umożliwiło piłkarzowi występ przeciwko Belgii w meczu 1/8 finału mistrzostw świata.

Prezeska Belgijskiej Federacji Piłkarskiej i członkini Rady FIFA Pascale Van Damme oświadczyła, że projekt poprawki wraz z wyjaśnieniem konkretnych okoliczności sprawy Baloguna ma zostać przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady FIFA. Zaplanowano je na 16 grudnia w Dosze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wnioski belgijskiej federacji

Belgijska federacja wcześniej zwróciła się do FIFA o wyjaśnienie, w jaki dokładnie sposób zastosowano artykuł 27 w tej sprawie. Według niej nie otrzymała wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kryteriów, według których przepis może być stosowany w podobnych przypadkach.

Federacja zwróciła się również do FIFA o zapewnienie, że nie doszło do zewnętrznej ingerencji w postępowanie dyscyplinarne, wyjaśnienie wyjątkowych okoliczności zastosowania artykułu oraz zagwarantowanie stowarzyszeniom członkowskim prawa do bycia wysłuchanym w przyszłych sprawach dyscyplinarnych. Według strony belgijskiej FIFA podkreśliła, że jej organy sądownicze podejmują decyzje niezależnie, a prace nad zmianami artykułu już trwają.

Spór nasilił się po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że osobiście poprosił prezydenta FIFA Gianniego Infantino o ponowne rozpatrzenie sankcji wobec Baloguna. Wywołało to pytania o niezależność procesu dyscyplinarnego.

Czytaj nas na