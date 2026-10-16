В Цюрихе, Швейцария, FIFA планирует внести изменения в статью 27 Дисциплинарного кодекса после спора вокруг решения приостановить исполнение автоматической одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана. Об этом после заседания Совета FIFA сообщила Бельгийская футбольная ассоциация, пишет Dawn.

Изменения в статье 27

Статья 27 позволяет в исключительных обстоятельствах приостанавливать исполнение дисциплинарного наказания. Ее применение в деле Балогана после красной карточки позволило футболисту сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Президент Бельгийской футбольной ассоциации и член Совета FIFA Паскаль Ван Дамме заявила, что проект поправок вместе с объяснением конкретных обстоятельств дела Балогана должен быть представлен на утверждение на следующем заседании Совета FIFA. Оно запланировано на 16 декабря в Дохе.

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Запросы бельгийской федерации

Бельгийская ассоциация ранее просила FIFA объяснить, каким именно образом статья 27 была применена в этом деле. По ее словам, она не получила исчерпывающих разъяснений относительно критериев, по которым норма может применяться в подобных случаях.

Федерация также просила FIFA заверить в отсутствии внешнего вмешательства в дисциплинарное производство, объяснить исключительные обстоятельства для применения статьи и гарантировать ассоциациям-членам право быть заслушанными в будущих дисциплинарных делах. По данным бельгийской стороны, FIFA подчеркнула, что ее судебные органы принимают решения независимо, а работа над изменениями в статью уже продолжается.

Спор усилился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил президента FIFA Джанни Инфантино пересмотреть санкцию в отношении Балогана. Это вызвало вопросы о независимости дисциплинарного процесса.

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