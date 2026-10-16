在瑞士苏黎世，FIFA计划修改其纪律准则第27条，此前围绕暂停执行美国国家队前锋福拉林·巴洛贡自动停赛一场处罚的决定引发争议。比利时足球协会在FIFA理事会会议后公布了这一消息，Dawn报道。

第27条的修改

第27条允许在特殊情况下暂停执行纪律处罚。该条款在巴洛贡因红牌受罚一案中的适用，使这名球员得以在世界杯1/8决赛对阵比利时的比赛中出场。

比利时足球协会主席、FIFA理事会成员帕斯卡尔·范达姆表示，修正案草案以及对巴洛贡案件具体情况的说明，将在下一次FIFA理事会会议上提交批准。会议定于12月16日在多哈举行。

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比利时足协的请求

比利时足协此前要求FIFA解释在此案中究竟如何适用第27条。该协会表示，未收到有关该规定在类似案件中可适用标准的详尽说明。

该协会还要求FIFA保证纪律程序未受到外部干预，解释适用该条款的特殊情况，并保障成员协会在未来纪律案件中获得听取意见的权利。根据比利时方面的说法，FIFA强调其司法机构独立作出决定，并且修改该条款的工作已经在进行中。

在美国总统唐纳德·特朗普表示，他曾亲自请求FIFA主席詹尼·因凡蒂诺重新审查对巴洛贡的处罚后，争议进一步加剧。这引发了对纪律程序独立性的质疑。

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