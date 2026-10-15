Польский клуб «Орлен Висла Плоцк» победил «Вардар 1961» из Скопье со счетом 33:32 в матче четвертого тура гандбольной Лиги чемпионов. Встреча состоялась на «Орлен Арене» в Плоцке, Польша, и завершилась победой хозяев в один мяч.

Преимущество хозяев в первом тайме

В начале матча команды шли наравне — на 10-й минуте на табло был счет 5:5. Затем «Висла» усилила оборону, а вратарь Мильян Вуйович помог команде оторваться в счете. После быстрых атак хозяева повели 10:5, а на 19-й минуте преимущество выросло до семи мячей — 13:6. Вскоре «Висла» имела преимущество в восемь голов при счете 14:6.

Однако в конце первой половины команда из Плоцка потеряла часть преимущества. На перерыв соперники ушли при счете 16:13.

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Напряженная концовка матча

После возобновления игры «Вардар» сократил отставание до двух мячей и имел возможность приблизиться еще больше, но Вуйович отразил семиметровый бросок Маттео Фадюиля. Вскоре игрок македонской команды Мохаб Абдельхак был удален после атаки в шею Герге Фазекаша.

«Висла» снова оторвалась на пять голов — 25:20, однако гости продолжили погоню. Менее чем за четыре минуты до завершения матча разница сократилась до двух мячей, а за 15 секунд до финальной сирены — до одного. Польский клуб удержал победу — 33:32, сообщает Interia Sport.

Самым результативным в составе «Вислы» стал Фредерик Бьерре, забросивший семь мячей. У «Вардара» девять голов на счету Яки Малуша, еще восемь забросил Вукашин Воркапич. В другом матче группы H HBC Nantes победил «Мельзунген» со счетом 33:25.

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