波兰俱乐部奥尔伦维斯瓦普沃茨克在手球欧冠联赛第四轮比赛中以33比32击败来自斯科普里的瓦尔达尔1961。比赛在波兰普沃茨克的奥尔伦竞技场举行，主队以一球优势获胜。

主队在上半场占据优势

比赛开始时，双方势均力敌——第10分钟时比分牌显示为5比5。随后，维斯瓦加强了防守，门将米利扬·武约维奇帮助球队拉开比分。通过快速进攻，主队以10比5领先，第19分钟时优势扩大到7球——13比6。不久后，维斯瓦在14比6时取得了8球领先。

不过，在上半场末段，普沃茨克队失去了部分优势。双方以16比13的比分进入中场休息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

比赛结尾紧张

比赛恢复后，瓦尔达尔将分差缩小至两球，并有机会进一步迫近，但武约维奇扑出了马泰奥·法杜伊耶的七米球。此后不久，马其顿球队球员莫哈卜·阿卜杜勒哈克因攻击盖尔戈·法泽卡什的颈部被罚下。

维斯瓦再次将领先优势扩大到5球——25比20，但客队继续追赶。距离比赛结束不到4分钟时，分差缩小至两球；距离终场哨响15秒时，分差缩小至一球。波兰俱乐部守住了33比32的胜利，Interia Sport报道。

维斯瓦队中得分最高的是弗雷德里克·比耶尔，他攻入7球。瓦尔达尔方面，亚卡·马卢什攻入9球，武卡申·沃尔卡皮奇再入8球。在H组另一场比赛中，HBC南特以33比25击败梅尔松根。

关注我们在