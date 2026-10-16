Polskie tenisistki Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju singlowego WTA 1000 w chińskim Wuhanie. Za dotarcie do tego etapu każda z nich otrzyma 98,5 tys. dolarów nagrody, informuje Interia Sport.

Droga do ćwierćfinału

Świątek w drodze do grona ośmiu najlepszych tenisistek turnieju pokonała Magdalenę Fręch i Ashlyn Krueger. Chwalińska wygrała z Mayar Sherif, Marie Bouzkovą i Ivą Jovic.

Obie polskie zawodniczki znajdują się w tej samej połowie drabinki turniejowej. Jeśli wygrają swoje mecze ćwierćfinałowe, zmierzą się ze sobą w półfinale zawodów w Wuhanie. W związku z tym tylko jedna z nich będzie mogła awansować do finału singla.

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Nagrody w turnieju

Półfinalistki turnieju WTA 1000 w Wuhanie otrzymają po 197 tys. dolarów. Nagroda dla finalistki wynosi 385 001 dolarów, a zwyciężczyni zawodów przypadnie 665 tys. dolarów.

Chwalińska wystąpiła również w deblu razem z Nikolą Bartůňkovą. Ich para zakończyła udział w turnieju w pierwszej rundzie. Za ten etap przewidziano 11,5 tys. dolarów nagrody dla obu tenisistek.

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