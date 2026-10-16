Польские теннисистки Ига Свёнтек и Мая Хвалиньская вышли в четвертьфинал одиночного турнира WTA 1000 в Ухане, Китай. За выход в эту стадию каждая из них получит 98,5 тысячи долларов призовых, сообщает Interia Sport.

Путь к четвертьфиналу

Свёнтек на пути в восьмёрку сильнейших теннисисток турнира победила Магдалену Френх и Эшлин Крюгер. Хвалиньская обыграла Майяр Шериф, Мари Боузкову и Иву Йович.

Обе польские спортсменки находятся в одной половине турнирной сетки. Если они выиграют свои четвертьфинальные матчи, то встретятся друг с другом в полуфинале соревнований в Ухане. Соответственно, лишь одна из них сможет выйти в финал одиночного разряда.

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Призовые турнира

Полуфиналистки турнира WTA 1000 в Ухане получат по 197 тысяч долларов. Вознаграждение для финалистки составляет 385 001 доллар, а победительнице соревнований полагается 665 тысяч долларов.

Хвалиньская также выступала в парном разряде вместе с Николой Бартунковой. Их пара завершила участие в турнире в первом раунде. За этот этап предусмотрено 11,5 тысячи долларов призовых на двух теннисисток.

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