Polski piłkarz Oskar Pietuszewski ustanowił rekord podczas debiutu w Lidze Mistrzów. W meczu Real Betis — Porto na stadionie La Cartuja został najmłodszym polskim debiutantem w historii turnieju. W chwili pierwszego występu w rozgrywkach miał 18 lat, cztery miesiące i 24 dni.

Wszedł na boisko w 59. minucie

Pietuszewski pojawił się na boisku w drugiej połowie, w 59. minucie. Według Interia Sport, był to również jego najdłuższy czas gry w jednym meczu po niedawnym urazie mięśniowym.

Inny polski piłkarz Porto, Jakub Kiwior, rozegrał cały mecz. Jan Bednarek nie zagrał z powodu zawieszenia.

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Zwycięstwo Betisu po comebacku

Mecz zakończył się zwycięstwem Realu Betis 3:2. Gospodarze jako pierwsi otworzyli wynik, jednak Porto później objęło prowadzenie 2:1. Betis odrobił straty i odniósł zwycięstwo. Łącznie piłka sześć razy znalazła się w bramce, ale jednego gola anulowano z powodu zagrania ręką piłkarza Porto przed zdobyciem bramki.

Porto rozegra następny mecz w Lidze Mistrzów 20 października przeciwko PSV Eindhoven.

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