Maja Chwalińska zagra z Ivą Jović w 1/8 finału WTA w Wuhanie — Interia Sport
Polska tenisistka Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Ivą Jović w meczu 1/8 finału kobiecego turnieju WTA w Wuhanie. Spotkanie zaplanowano na czwartek, 15 października 2026 roku, na godzinę 06:30.
Mecz w Wuhanie
Według Interia Sport, spotkanie odbędzie się na etapie 1/8 finału turnieju. Serwis zapowiedział również tekstową relację online z meczu Chwalińskiej i Jović.
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Ocena stylów gry
W zapowiedzi Interia Sport scharakteryzowała Chwalińską jako tenisistkę o wszechstronnym stylu gry, dobrej technice i walecznych cechach. Jović serwis nazywa tenisistką, która wyróżnia się pewną i agresywną grą z głębi kortu. Zdaniem autorów zapowiedzi styl Amerykanki stanowi taktyczne wyzwanie dla polskiej zawodniczki. Autorzy oczekują także zaciętej walki o każdą piłkę.