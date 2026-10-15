Польская теннисистка Майя Хвалиньска сыграет с американкой Ивой Йович в матче 1/8 финала женского турнира WTA в Ухане. Поединок запланирован на четверг, 15 октября 2026 года, начало — в 06:30.

Матч в Ухане

По данным Interia Sport, встреча состоится на стадии 1/8 финала турнира. Издание также анонсировало текстовую онлайн-трансляцию матча между Хвалиньской и Йович.

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Оценка стилей игры

В анонсе Interia Sport Хвалиньску охарактеризовали как теннисистку с разнообразным стилем игры, хорошей техникой и бойцовскими качествами. Йович издание называет теннисисткой, которая выделяется надежной и агрессивной игрой с задней линии корта. По мнению авторов анонса, стиль американки создает тактический вызов для польской спортсменки. Авторы также ожидают упорной борьбы за каждый мяч.

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