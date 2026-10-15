Мая Хвалінська зіграє з Івою Йович у 1/8 фіналу WTA в Ухані — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська зіграє з американкою Івою Йович у матчі 1/8 фіналу жіночого турніру WTA в Ухані. Поєдинок заплановано на четвер, 15 жовтня 2026 року, початок — о 06:30.

Матч в Ухані

За даними Interia Sport, зустріч відбудеться на стадії 1/8 фіналу турніру. Видання також анонсувало текстову онлайн-трансляцію матчу між Хвалінською та Йович.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка стилів гри

В анонсі Interia Sport Хвалінську охарактеризували як тенісистку з різноманітним стилем гри, хорошою технікою та бійцівськими якостями. Йович видання називає тенісисткою, яка вирізняється надійною й агресивною грою з глибини корту. На думку авторів анонсу, стиль американки створює тактичний виклик для польської спортсменки. Автори також очікують запеклої боротьби за кожен м’яч.

Читай нас у