Vinícius Júnior zdyskwalifikowany na cztery mecze — Interia Sport

W Hiszpanii skrzydłowy Realu Madryt Vinícius Júnior został zdyskwalifikowany na cztery mecze po czerwonej kartce w spotkaniu La Ligi z Villarrealem. W rezultacie Brazylijczyk nie zagra w El Clásico z Barceloną, zaplanowanym na 25 października, informuje Interia Sport.

Przyczyny dyskwalifikacji

W meczu z Villarrealem, który Real wygrał 1:0, Vinícius Júnior otrzymał czerwoną kartkę po analizie VAR. Według publikacji podczas ataku piłkarz pociągnął za włosy zawodnika rywali Nathana Salibę.

Po usunięciu z boiska Brazylijczyk emocjonalnie zareagował na decyzję arbitra Isidro Díaza de Mery Escuderosa: krzyczał i gestykulował, a koledzy z drużyny powstrzymywali go, gdy kierował się w stronę sędziego.

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Jakie mecze opuści piłkarz

Vinícius Júnior otrzymał dwa mecze dyskwalifikacji za przewinienie wobec rywala, a kolejne dwa za zachowanie wobec sędziego głównego. Jak podaje Interia Sport, powołując się na AS, w pomeczowym raporcie sędzia wskazał, że przewinienie wobec Saliby miało miejsce bez piłki.

Oprócz meczu z Barceloną Vinícius Júnior opuści domowe spotkanie z Sevillą 18 października, wyjazdowe mecze z Racingiem Santander 1 listopada i Valencią 7 listopada. Oczekuje się, że wróci do gry w La Lidze po następnej przerwie reprezentacyjnej — na mecz z Celtą 22 listopada.

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