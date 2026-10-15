维尼修斯·儒尼奥尔被禁赛四场——Interia Sport

在西班牙，皇家马德里边锋维尼修斯·儒尼奥尔因在西甲对阵比利亚雷亚尔的比赛中被罚下，被禁赛四场。因此，这名巴西球员将无法参加定于10月25日举行的对阵巴塞罗那的国家德比，Interia Sport报道。

禁赛原因

在皇家马德里以1:0获胜的对阵比利亚雷亚尔的比赛中，维尼修斯·儒尼奥尔在VAR回看后领到红牌。据该媒体报道，在一次进攻中，这名球员拉扯了对方球员内森·萨利巴的头发。

被罚下后，这名巴西球员对裁判伊西德罗·迪亚斯·德梅拉·埃斯库德罗斯的决定作出激烈反应：他大喊并打手势，当他走向裁判时，队友拦住了他。

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这名球员将缺席哪些比赛

维尼修斯·儒尼奥尔因对对手犯规被禁赛两场，另两场则是因其对主裁判的行为。Interia Sport援引AS报道称，裁判在赛后报告中指出，对萨利巴的犯规发生在无球状态下。

除对阵巴塞罗那的比赛外，维尼修斯·儒尼奥尔还将缺席10月18日主场对阵塞维利亚的比赛、11月1日客场对阵桑坦德竞技的比赛以及11月7日客场对阵瓦伦西亚的比赛。预计他将在下一次国际比赛日后重返西甲赛场，参加11月22日对阵塞尔塔的比赛。

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