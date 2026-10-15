Винисиус Жуниор дисквалифицирован на четыре матча — Interia Sport

В Испании вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на четыре матча после удаления в игре Ла Лиги против «Вильярреала». В результате бразилец не сыграет в Эль-Класико с «Барселоной», запланированном на 25 октября, сообщает Interia Sport.

Причины дисквалификации

В матче с «Вильярреалом», который «Реал» выиграл со счетом 1:0, Винисиус Жуниор получил красную карточку после просмотра VAR. По данным издания, во время атаки футболист потянул за волосы игрока соперника Натана Салибу.

После удаления бразилец эмоционально отреагировал на решение арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса: кричал и жестикулировал, а партнеры по команде сдерживали его, когда он направлялся к судье.

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Какие матчи пропустит футболист

Два матча дисквалификации Винисиус Жуниор получил за нарушение против соперника, еще два — за поведение в отношении главного арбитра. Как отмечает Interia Sport со ссылкой на AS, в послематчевом рапорте судья указал, что нарушение против Салибы произошло без мяча.

Помимо матча с «Барселоной», Винисиус Жуниор пропустит домашнюю игру с «Севильей» 18 октября, выездные матчи против «Расинга» из Сантандера 1 ноября и «Валенсии» 7 ноября. Ожидается, что он вернется к матчам Ла Лиги после следующей международной паузы — на игру с «Сельтой» 22 ноября.

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