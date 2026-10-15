Łączniczka młyna Amy Cokayne wróciła do wyjściowego składu reprezentacji Anglii kobiet w rugby na mecz z Kanadą, który odbędzie się w Toronto w Kanadzie. Angielki pozostają niepokonane w 41 kolejnych meczach i zagrają na BMO Field w ramach WXV Global Series. Początek spotkania zaplanowano na godz. 00:00 czasu brytyjskiego letniego 17 października.

Powrót Cokayne

Cokayne nie grała w meczach testowych od maja. Wtedy zdobyła ostatnie przyłożenie Anglii w spotkaniu z Francją w Bordeaux, które zapewniło drużynie Wielkiego Szlema. Rugbystka ma na koncie 94 występy w reprezentacji.

Bryony Field z Saracens, która ma trzy występy w reprezentacji Anglii i z powodzeniem zastępowała Cokayne w pierwszej części WXV Global Series w ubiegłym miesiącu, rozpocznie mecz wśród rezerwowych. Jak informuje BBC Sport, do wyjściowego składu weszła również filar Hannah Botterman, która w poprzednim meczu z Nową Zelandią pojawiła się na boisku po zmianie.

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W trzeciej linii zagra Abbie Burton, a na pozycji wewnętrznej środkowej sztab szkoleniowy wybrał Tatyanę Heard zamiast Heleny Rowland. Sadia Kabeya, która opuściła mecz z Nową Zelandią z powodu urazu nogi, znalazła się wśród rezerwowych. Na ławce będzie także 20-letnia Demelza Short z Bristol Bears, która może wystąpić w drugiej linii.

Mecze Kanady i Anglii

Kanada, wicemistrzynie świata, zremisowała w ubiegłym miesiącu z Anglią 26:26 w Exeter, przerywając trwającą niemal cztery lata serię zwycięstw rywalek. Główny trener Kanadyjek Kevin Rouet nazwał pokonanie Czerwonych Róż głównym celem zespołu na 2026 rok.

Dla reprezentacji Kanady mecz w Toronto będzie pierwszym spotkaniem u siebie od ponad 14 miesięcy. Oczekuje się, że na mecz przyjdzie ponad 14 tysięcy widzów, co pobije rekord frekwencji na samodzielnym meczu kobiecego rugby w Ameryce Północnej. Poprzedni rekord ustanowiło 11 453 widzów podczas domowego zwycięstwa Kanady nad USA. Drużyny spotkają się również w Ottawie 23 października w ramach Rugby Rematch Tour.

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