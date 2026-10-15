钩球员艾米·科凯恩重返英格兰女子橄榄球队首发阵容，将参加在加拿大多伦多举行的对阵加拿大队的比赛。英格兰队已连续41场比赛保持不败，并将在WXV全球系列赛期间于BMO Field比赛。比赛计划于10月17日英国夏令时00:00开球。

科凯恩回归

科凯恩自5月以来未参加测试赛。当时，她在波尔多对阵法国队的比赛中完成了英格兰队最后一次达阵，帮助球队赢得大满贯。这名橄榄球运动员已代表国家队出场94次。

来自萨拉森人的布赖奥妮·菲尔德曾为英格兰队出场3次，并在上个月WXV全球系列赛第一阶段成功顶替科凯恩，她将以替补身份开始比赛。正如BBC Sport报道，在上一场对阵新西兰队的比赛中替补登场的支柱球员汉娜·博特曼也进入了首发阵容。

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阿比·伯顿将出任后排前锋，教练组则在内中卫位置选择了塔蒂亚娜·赫德，而非海伦娜·罗兰。因腿部受伤缺席对阵新西兰队比赛的萨迪娅·卡贝亚入选替补名单。来自布里斯托尔熊队的20岁德梅尔扎·肖特也将坐在替补席上，她可以担任第二排前锋。

加拿大队与英格兰队的比赛

世界亚军加拿大队上个月在埃克塞特以26:26战平英格兰队，终结了对手近四年的连胜纪录。加拿大队主教练凯文·鲁埃称，击败“红玫瑰”是球队2026年的首要目标。

对加拿大国家队而言，多伦多的比赛将是球队14个多月以来的首个主场比赛。预计将有超过1.4万名观众到场，这将超过北美单场女子橄榄球比赛的上座纪录。此前的纪录是加拿大队主场战胜美国队时的11,453名观众。两队还将于10月23日在渥太华举行Rugby Rematch Tour期间再次交锋。

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