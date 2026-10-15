Хукер Эми Кокейн вернулась в стартовый состав женской сборной Англии по регби на матч против Канады, который состоится в Торонто, Канада. Англичанки не проигрывают в 41 матче подряд и сыграют на BMO Field в рамках WXV Global Series. Начало встречи запланировано на 00:00 17 октября по британскому летнему времени.

Возвращение Кокейн

Кокейн не играла в тестовых матчах с мая. Тогда она занесла последнюю попытку Англии в поединке против Франции в Бордо, которая обеспечила команде Большой шлем. На счету регбистки 94 матча за национальную сборную.

Брайони Филд из «Сарасенс», у которой три матча за Англию и которая успешно заменяла Кокейн в первой части WXV Global Series в прошлом месяце, начнет игру среди запасных. Как сообщает BBC Sport, в стартовый состав также вошла проп Ханна Боттерман, которая в предыдущей игре против Новой Зеландии вышла на поле после замены.

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В третьей линии сыграет Эбби Бертон, а на позиции внутреннего центра тренерский штаб выбрал Татьяну Херд вместо Хелены Роуленд. Садия Кабея, пропустившая матч с новозеландками из-за травмы ноги, попала в число запасных. Там же будет 20-летняя Демелза Шорт из «Бристоль Беарз», которая может сыграть во второй линии.

Матчи Канады и Англии

Канада, вице-чемпионки мира, в прошлом месяце сыграла с Англией вничью 26:26 в Эксетере, прервав почти четырехлетнюю победную серию соперниц. Главный тренер канадок Кевин Руэ назвал победу над «Красными розами» главной целью команды на 2026 год.

Для сборной Канады матч в Торонто станет первым домашним более чем за 14 месяцев. Ожидается, что игру посетят более 14 тысяч зрителей, что превысит рекорд посещаемости отдельного женского регбийного матча в Северной Америке. Предыдущий рекорд установили 11 453 зрителя на домашней победе Канады над США. Команды также встретятся в Оттаве 23 октября в рамках Rugby Rematch Tour.

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