Сборная Китая завоевала золото в женском командном спринте на чемпионате мира по трековому велоспорту в Шанхае, победив в финале команду Великобритании. Британские спортсменки Эмма Финукан, Софи Кейпвелл и Рианна Перрис-Смит показали лучшее время в квалификации и обыграли Францию, однако в решающем заезде уступили хозяйкам соревнований, сообщает BBC Sport.

Выбывание мужской команды

Мужская сборная Великобритании завершила выступление в командном спринте в первом раунде очных заездов. Команда в составе Джо Трумэна, Эда Лоу и Гарри Ледингем-Хорна стала пятой в квалификации, после чего проиграла Австралии, занявшей четвертое место.

Трумэн заявил, что отстранение Мэтта Ричардсона от участия стало для команды неидеальной ситуацией. По его словам, британцы оказались в невыгодном положении, однако сосредоточились на выступлении и показали время, которым могут гордиться в начале олимпийской квалификации.

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Расследование в отношении Ричардсона

Ричардсона отстранили от участия в соревнованиях в понедельник на фоне обвинений в ненадлежащем поведении. Велосипедист, которого также считали претендентом на медали в личном спринте и кейрине, заявил, что будет сотрудничать с расследованием British Cycling по этим обвинениям.

В командной гонке преследования британские женская и мужская сборные прошли квалификацию с первым и вторым результатами соответственно. В женской гонке скретч Эбигейл Миллер заняла 17-е место среди 24 участниц.

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