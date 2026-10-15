Reprezentacja Chin zdobyła złoto w sprincie drużynowym kobiet na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Szanghaju, pokonując w finale zespół Wielkiej Brytanii. Brytyjskie zawodniczki Emma Finucane, Sophie Capewell i Rhianna Parris-Smith uzyskały najlepszy czas w kwalifikacjach i pokonały Francję, jednak w decydującym wyścigu uległy gospodyniom zawodów, poinformowało BBC Sport.

Odpadnięcie męskiej drużyny

Męska reprezentacja Wielkiej Brytanii zakończyła udział w sprincie drużynowym w pierwszej rundzie wyścigów bezpośrednich. Zespół w składzie Joe Truman, Ed Lowe i Harry Ledingham-Horn zajął piąte miejsce w kwalifikacjach, po czym przegrał z Australią, która uplasowała się na czwartej pozycji.

Truman powiedział, że wycofanie Matta Richardsona z udziału nie było idealną sytuacją dla zespołu. Według niego Brytyjczycy znaleźli się w niekorzystnym położeniu, lecz skupili się na występie i uzyskali czas, z którego mogą być dumni na początku kwalifikacji olimpijskich.

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Dochodzenie w sprawie Richardsona

Richardson został wycofany z zawodów w poniedziałek w związku z zarzutami niewłaściwego zachowania. Kolarz, którego również uważano za kandydata do medali w sprincie indywidualnym i keirinie, oświadczył, że będzie współpracował w dochodzeniu British Cycling dotyczącym tych zarzutów.

W wyścigu drużynowym na dochodzenie brytyjskie reprezentacje kobiet i mężczyzn zakwalifikowały się odpowiednio z pierwszym i drugim wynikiem. W kobiecym wyścigu scratch Abigail Miller zajęła 17. miejsce wśród 24 zawodniczek.

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