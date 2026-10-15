Podczas turnieju Wuhan Open w Wuhanie brytyjska tenisistka Sonay Kartal pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:2, 6:0 i awansowała do ćwierćfinału. Dla 24-letniej Kartal jest to piąte zwycięstwo w siedmiu meczach od powrotu na kort po długiej kontuzji, informuje BBC Sport.

Trzy zwycięstwa bez straty seta

Paolini była rozstawiona z numerem 15 w turnieju i wcześniej grała w finale Wimbledonu. W poprzedniej rundzie Kartal w dwóch setach pokonała rozstawioną z numerem dziewięć Belindę Bencic, mistrzynię olimpijską z 2020 roku.

Na Wuhan Open Brytyjka nie straciła jeszcze ani jednego seta w meczach z rywalkami. Przed spotkaniami z Bencic i Paolini pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę, 48. rakietę świata.

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Powrót po kontuzji

Kartal opuściła ponad sześć miesięcy z powodu przeciążeniowego złamania kręgosłupa — pierwszej poważnej kontuzji w jej karierze. Na początku sezonu weszła do czołowej 50 światowego rankingu, dotarła do dwóch ćwierćfinałów WTA, a w Indian Wells pokonała mistrzynię Australian Open 2025 Madison Keys oraz byłą ósmą rakietę świata Emmę Navarro.

W meczu czwartej rundy Indian Wells z Jeleną Rybakiną Kartal była zmuszona wycofać się z powodu kontuzji pleców. Jej pierwszy mecz po powrocie do zdrowia w reprezentacji Wielkiej Brytanii w Pucharze Billie Jean King zakończył się porażką, a później tenisistka odniosła dwa zwycięstwa i dotarła do trzeciej rundy turnieju w Pekinie.

Wuhan Open stał się dla Kartal trzecim turniejem po sześciomiesięcznej przerwie. W ćwierćfinale zagra z ukraińską tenisistką Eliną Switoliną, która cztery razy docierała do półfinałów turniejów wielkoszlemowych.

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