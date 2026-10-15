Тенісистка Картал розгромила Паоліні та вийшла до чвертьфіналу Wuhan Open — BBC Sport

На турнірі Wuhan Open в Ухані британська тенісистка Сонай Картал перемогла італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6:2, 6:0 та вийшла до чвертьфіналу. Для 24-річної Картал це п’ята перемога у семи матчах після повернення на корт після тривалої травми, повідомляє BBC Sport.

Три перемоги без втрачених сетів

Паоліні була 15-ю сіяною на турнірі та раніше грала у фіналі Вімблдону. У попередньому колі Картал у двох сетах обіграла дев’яту сіяну Белінду Бенчич — олімпійську чемпіонку 2020 року.

На Wuhan Open британка ще не віддала суперницям жодного сету. До матчів проти Бенчич і Паоліні вона перемогла українку Ангеліну Калініну, 48-му ракетку світу.

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Повернення після травми

Картал пропустила понад шість місяців через стресовий перелом у спині — першу серйозну травму в її кар’єрі. На початку сезону вона увійшла до топ-50 світового рейтингу, дійшла до двох чвертьфіналів WTA та в Індіан-Веллсі перемогла чемпіонку Australian Open 2025 року Медісон Кіз і колишню восьму ракетку світу Емму Наварро.

У матчі четвертого кола Індіан-Веллса проти Олени Рибакіної Картал була змушена знятися через травму спини. Її перший матч після відновлення у складі збірної Великої Британії на Кубку Біллі Джин Кінг завершився поразкою, а згодом тенісистка здобула дві перемоги та дійшла третього кола турніру в Пекіні.

Wuhan Open став для Картал третім турніром після шестимісячної перерви. У чвертьфіналі вона зіграє проти української тенісистки Еліни Світоліної, яка чотири рази доходила до півфіналів турнірів Grand Slam.

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