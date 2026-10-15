在武汉举行的武汉公开赛上，英国网球选手索奈·卡塔尔以6:2、6:0击败意大利选手贾斯明·保利尼，晋级八强。对24岁的卡塔尔而言，这是她在长期伤病后重返赛场以来七场比赛中的第五场胜利，BBC体育报道。

三场胜利未失一盘

保利尼是本届赛事的15号种子，此前曾打进温网决赛。在上一轮中，卡塔尔直落两盘击败了9号种子、2020年奥运冠军贝琳达·本西奇。

在武汉公开赛上，这位英国选手尚未在对阵对手时丢掉任何一盘。在与本西奇和保利尼交手前，她击败了世界排名第48位的乌克兰选手安赫琳娜·卡利尼娜。

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伤愈复出

卡塔尔因背部应力性骨折缺席了超过六个月，这是她职业生涯中的首次严重伤病。赛季初，她进入世界排名前50，打进两次WTA八强，并在印第安维尔斯击败了2025年澳网冠军麦迪逊·凯斯和前世界排名第八的埃玛·纳瓦罗。

在印第安维尔斯第四轮对阵叶列娜·莱巴金娜的比赛中，卡塔尔因背部受伤被迫退赛。她伤愈后代表英国队参加比利·简·金杯的首场比赛以失利告终，随后这位网球选手取得两场胜利，并打进北京赛事第三轮。

武汉公开赛是卡塔尔在六个月休赛期后的第三项赛事。她将在八强赛中对阵乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜，后者曾四次打进大满贯赛事半决赛。

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