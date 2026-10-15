На турнире Wuhan Open в Ухане британская теннисистка Сонай Картал победила итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 6:0 и вышла в четвертьфинал. Для 24-летней Картал это пятая победа в семи матчах после возвращения на корт после длительной травмы, сообщает BBC Sport.

Три победы без потери сетов

Паолини была 15-й сеяной на турнире и ранее играла в финале Уимблдона. В предыдущем круге Картал в двух сетах обыграла девятую сеяную Белинду Бенчич — олимпийскую чемпионку 2020 года.

На Wuhan Open британка пока не отдала соперницам ни одного сета. До матчей против Бенчич и Паолини она победила украинку Ангелину Калинину, 48-ю ракетку мира.

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Возвращение после травмы

Картал пропустила более шести месяцев из-за стрессового перелома спины — первой серьёзной травмы в её карьере. В начале сезона она вошла в топ-50 мирового рейтинга, дошла до двух четвертьфиналов WTA и в Индиан-Уэллсе победила чемпионку Australian Open 2025 года Мэдисон Киз и бывшую восьмую ракетку мира Эмму Наварро.

В матче четвёртого круга Индиан-Уэллса против Елены Рыбакиной Картал была вынуждена сняться из-за травмы спины. Её первый матч после восстановления в составе сборной Великобритании на Кубке Билли Джин Кинг завершился поражением, а затем теннисистка одержала две победы и дошла до третьего круга турнира в Пекине.

Wuhan Open стал для Картал третьим турниром после шестимесячного перерыва. В четвертьфинале она сыграет против украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая четыре раза доходила до полуфиналов турниров Grand Slam.

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