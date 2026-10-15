Reprezentacja Australii w rugby league pokonała Nową Zelandię 24:22 w meczu otwarcia Pucharu Świata 2026 w Sydney w Australii. Decydujące przyłożenie pod koniec spotkania zdobył Jack Bostock, który skompletował hat-trick w swoim debiutanckim meczu w australijskiej drużynie.

Hat-trick w debiucie

Po pierwszej połowie wynik był remisowy — 10:10. Nowozelandczycy objęli prowadzenie dzięki wczesnemu przyłożeniu Caseyego McLeana i przeważali przez większą część spotkania. Jednak Australijczycy odrobili straty w końcówce meczu.

Bostock zdobył jedno przyłożenie po przechwycie, a dwa kolejne — wygrywając walkę w powietrzu po kopnięciach Camerona Munstera. Dla Australii punktowali także Tom Trbojevic i Reece Walsh, który skutecznie wykonał dwa podwyższenia.

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Kontuzja Pongi

W reprezentacji Nowej Zelandii Kalyn Ponga zdobył dwa przyłożenia, a Casey McLean dołożył jedno. Mark Isaeko skutecznie wykonał trzy podwyższenia i zdobył punkty z dwóch rzutów karnych. Ponga opuścił boisko z powodu kontuzji, gdy wynik meczu wciąż nie był rozstrzygnięty, a po końcowym gwizdku jego lewą rękę unieruchomiono na temblaku.

Mecz zgromadził ponad 40 tysięcy kibiców i stał się najliczniej oglądanym testowym meczem rugby league w Sydney od 50 lat, poinformowało BBC Sport. Redakcja uznała Walsha za najlepszego zawodnika spotkania: zatrzymał on rajd Pongi w pierwszej połowie i przeprowadził długi rajd, po którym zdobył przyłożenie.

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