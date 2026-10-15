Rada FIFA w czwartek rozważy propozycję zakazania w przyszłości anulowania obowiązkowych jednomeczowych zawieszeń po bezpośrednich czerwonych kartkach. Jak informuje TimesLIVE, powołując się na ESPN, kwestia ta będzie jednym z głównych punktów porządku obrad 37-osobowej rady.

Sprawa Folarina Baloguna

Propozycja pojawiła się po kontrowersjach wokół decyzji komisji dyscyplinarnej FIFA o anulowaniu czerwonej kartki i obowiązkowego jednomeczowego zawieszenia napastnika reprezentacji USA Folarina Baloguna podczas mistrzostw świata 2026.

Balogun otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę w 64. minucie meczu 1 lipca za faul na Tariku Muharemোভiciu z reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Reprezentacja USA wygrała 2:0 w meczu 1/16 finału, grając w osłabieniu, a zawodnik miał opuścić kolejne spotkanie.

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Po anulowaniu kary Balogun mógł zagrać 6 lipca w meczu 1/8 finału przeciwko Belgii. Reprezentacja USA przegrała to spotkanie 1:4.

Apel Trumpa

Kontrowersje nasiliły się po tym, jak prezydent USA Donald Trump przyznał, że osobiście poprosił prezydenta FIFA Gianniego Infantino o ponowne rozpatrzenie kary. Infantino oświadczył, że komisja dyscyplinarna podjęła decyzję bez jego udziału.

Wiceprezydentka FIFA Debbie Hewitt należy do działaczy piłkarskich, którzy wezwali Infantino do ujawnienia wszystkich dokumentów związanych ze sprawą Baloguna.

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