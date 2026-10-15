Рада ФІФА розгляне заборону скасування одноматчевих дискваліфікацій — TimesLIVE

Рада ФІФА в четвер розгляне пропозицію заборонити надалі скасовувати обов’язкові одноматчеві дискваліфікації після прямих червоних карток. Як повідомляє TimesLIVE з посиланням на ESPN, це питання буде одним із головних на порядку денному засідання 37-членної ради.

Справа Фоларіна Балогуна

Пропозиція з’явилася після суперечки навколо рішення дисциплінарного комітету ФІФА скасувати червону картку та обов’язкову одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу 2026 року.

Балогун отримав пряму червону картку на 64-й хвилині матчу 1 липня за фол проти Таріка Мухаремовича зі збірної Боснії і Герцеговини. Американська команда перемогла 2:0 у матчі 1/16 фіналу, граючи в меншості, а футболіст мав пропустити наступний поєдинок.

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Після скасування покарання Балогун зміг зіграти 6 липня в матчі 1/8 фіналу проти Бельгії. Збірна США програла цю гру з рахунком 1:4.

Звернення Трампа

Суперечка посилилася після того, як президент США Дональд Трамп визнав, що особисто просив президента ФІФА Джанні Інфантіно переглянути покарання. Інфантіно заявляв, що дисциплінарний комітет ухвалив рішення без його участі.

Віцепрезидентка ФІФА Деббі Г’юїтт належить до футбольних керівників, які закликали Інфантіно оприлюднити всі документи, пов’язані зі справою Балогуна.

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