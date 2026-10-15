Совет ФИФА в четверг рассмотрит предложение запретить в дальнейшем отмену обязательных одноматчевых дисквалификаций после прямых красных карточек. Как сообщает TimesLIVE со ссылкой на ESPN, этот вопрос станет одним из основных в повестке заседания совета, состоящего из 37 членов.

Дело Фоларина Балогана

Предложение появилось после спора вокруг решения дисциплинарного комитета ФИФА отменить красную карточку и обязательную одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира 2026 года.

Балоган получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1 июля за фол против Тарика Мухаремовича из сборной Боснии и Герцеговины. Сборная США победила со счетом 2:0 в матче 1/16 финала, играя в меньшинстве, а футболист должен был пропустить следующую игру.

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После отмены наказания Балоган смог сыграть 6 июля в матче 1/8 финала против Бельгии. Сборная США проиграла эту игру со счетом 1:4.

Обращение Трампа

Спор усилился после того, как президент США Дональд Трамп признал, что лично просил президента ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть наказание. Инфантино заявлял, что дисциплинарный комитет принял решение без его участия.

Вице-президент ФИФА Дебби Хьюитт относится к числу футбольных руководителей, которые призвали Инфантино обнародовать все документы, связанные с делом Балогана.

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