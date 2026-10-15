Фото: Месси заказал роскошную 28-метровую яхту за 10 миллионов евро

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси заказал строительство новой роскошной яхты-катамарана Ultima 88 длиной около 28 метров. Судно стоимостью примерно 10 миллионов евро в настоящее время строится на производственных мощностях компании Sunreef Yachts в Объединенных Арабских Эмиратах.

Яхта будет иметь пять кают (в том числе просторную мастер-каюту), панорамные зоны отдыха, морской бассейн Ocean Lounge и специальный гараж для гидроцикла. По словам футболиста, эта покупка отражает его любовь к морскому отдыху с семьёй.

Помимо личного использования, судно станет частью проекта IM Ocean, который Месси реализует совместно с испанской компанией Med Cat Yachts. Инициатива предусматривает сдачу в аренду яхт и катамаранов на Балеарских островах — вблизи Майорки, Ибицы и Форментеры.

Об этом сообщила компания Sunreef Yachts.

Напомним, Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов и стал самым молодым автором юбилейного гола.

По данным The National, в Коджаэли (Турция) сборная Франции обыграла Турцию со счётом 1:0 в стартовом матче группы A1 Лиги наций УЕФА. Для Зинедина Зидана это был первый матч в качестве главного тренера французской команды.

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