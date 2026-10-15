Украинский вратарь объяснил, почему не перешёл в «Вест Хэм»

Украинский вратарь Николай Литовка рассказал, почему в конце 2000-х годов сорвался его возможный переход в английский клуб «Вест Хэм».

В 2005–2012 годах футболист выступал в чемпионате Вьетнама, получил гражданство этой страны и в 2009 году сыграл два матча за её национальную сборную.

По словам Литовки, он вместе с другими натурализованными футболистами успешно провел товарищеские матчи против сборной Кувейта и греческого «Олимпиакоса». В обоих матчах вьетнамская команда победила со счетом 1:0.

Однако впоследствии во Вьетнаме отказались от привлечения в сборную игроков, родившихся в других странах. Как отметил вратарь, это было политическое решение.

После выступлений за сборную Литовка получил возможность поехать на просмотр в «Вест Хэм». Агент уже договорился о поездке, однако реализовать этот шанс не удалось из-за требований английской Премьер-лиги относительно выступлений легионеров за национальные сборные.

Источник: Главком

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