Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов и стал самым молодым автором юбилейного гола

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим 100 матчей в турнире. Француз достиг этого показателя в возрасте 27 лет и 298 дней, превзойдя достижение аргентинца Лионеля Месси.

Юбилейным для нападающего стал матч против «Ромы», который состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился победой мадридцев со счётом 4:3.

До этого рекорд принадлежал Лионелю Месси, который провел свой сотый матч в Лиге чемпионов в возрасте 28 лет и 84 дней. Мбаппе достиг отметки в 100 матчей раньше аргентинца, установив новое возрастное достижение турнира.

В матче против «Ромы» французский нападающий также отличился забитым мячом в первом тайме. Он сравнял счёт после ошибки защитника Марио Эрмосо.

Мбаппе завладел мячом примерно в 23 метрах от ворот и нанес удар. После небольшого рикошета от капитана «Ромы» Джанлуки Манчини мяч оказался в сетке.

Статистика Килиана Мбаппе в первых 100 матчах турнира впечатляет: на его счету 72 гола и 28 результативных передач. Таким образом, француз набрал 100 результативных действий в своих первых ста матчах Лиги чемпионов.

В турнире нападающий выступал за три клуба: «Монако», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

Благодаря 72 забитым мячам Килиан Мбаппе опередил легендарного нападающего «Реала» Рауля, на счету которого 71 гол в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов.

Француз занимает пятое место среди лучших бомбардиров в истории турнира. Впереди него остаются четыре футболиста:

Криштиану Роналду — 140 голов;

Лионель Месси — 129 голов;

Роберт Левандовский — 109 голов;

Карим Бензема — 90 голов.

Таким образом, Килиан Мбаппе продолжает улучшать свои показатели в Лиге чемпионов. В возрасте 27 лет он уже установил рекорд по самому быстрому достижению отметки в 100 матчей и закрепился среди самых результативных футболистов в истории европейского клубного турнира.

По данным The National, в Коджаэли (Турция) сборная Франции обыграла Турцию со счётом 1:0 в стартовом матче группы A1 Лиги наций УЕФА. Для Зинедина Зидана это был первый матч в должности главного тренера французской команды.

В Коджаэли, Турция, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил растяжение левого колена во время матча Лиги наций против Турции. Об этом сообщил мадридский «Реал» после обследования футболиста.

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