Арда Туран объяснил, благодаря чему «Шахтер» одержал свою первую победу в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал первую победу команды в Лиге чемпионов сезона 2026/27. Наставник объяснил, как «горнякам» удалось совершить камбэк, и отметил усилия своих футболистов.

По словам специалиста, сначала игроки украинской команды действовали слишком эмоционально, ведь коллектив по-прежнему остается довольно молодым. Это несколько мешало в начале победного матча против АЕКа (3:1).

Однако после пропущенного гола футболистам «Шахтера» удалось собраться и вернуться к тактическому плану на игру.

«У АЕКа есть два центральных нападающих и два вингера, готовых выбегать в контратаки. В то же время это создает определенные слабые места в обороне команды, поэтому мы уделили особое внимание этому аспекту. В целом, считаю, в этом матче мы лучше справились со сложными моментами», — сказал Туран.

Тренер добавил, что три очка, заработанные во втором туре на «Стэмфорд-Бридж», должны помочь команде в будущем.

«Эта победа очень важна и безмерно радует нас, ведь позволяет и дальше мечтать о Лиге чемпионов и продолжать свой путь. Именно поэтому я счастлив и от всей души хочу поздравить своих игроков», — добавил тренер.

Матч третьего тура «Шахтер» проведет 21 октября в Милане. Украинская команда встретится с «Интером» в 22:00 по киевскому времени.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, «Шахтеру» нужно финишировать не ниже 24-го места в турнирной таблице. Команды, занявшие первые восемь позиций, выйдут в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место сыграют в 1/16 финала.

После двух матчей украинский клуб набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: 24 Канал

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