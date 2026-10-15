Сербского теннисиста дисквалифицировали до 2050 года за договорные матчи

Сербский теннисист Стефан Миличевич был дисквалифицирован на 24 года за нарушение антикоррупционных правил. Он также должен выплатить штраф в размере 70 тысяч долларов. Отстранение продлится до 8 октября 2050 года.

По данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), в 2022–2024 годах Миличевич участвовал в договорных матчах, пытался влиять на результаты других встреч и вовлекал других профессиональных теннисистов в коррупционную сеть.

29-летнего Миличевича обвинили в организации шести договорных матчей в период с 2022 по 2024 год. Также он занимался вербовкой других теннисистов.

В итоге серб получил 24-летнюю дисквалификацию и штраф в размере 70 тысяч долларов.

Лучшим результатом Миличевича за карьеру стало 1338-е место в рейтинге АТР.

Об этом сообщается со ссылкой на Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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