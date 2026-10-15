国际足联理事会将于周四审议一项提案，禁止今后撤销直接红牌后的强制单场停赛。据TimesLIVE报道，援引ESPN消息，这一议题将是这场由37名成员组成的理事会会议议程中的主要事项之一。

福拉林·巴洛贡案

该提案是在国际足联纪律委员会决定撤销美国队前锋福拉林·巴洛贡在2026年世界杯上所获红牌及强制单场停赛处罚引发争议后提出的。

巴洛贡在7月1日的比赛第64分钟因对波黑队球员塔里克·穆哈雷莫维奇犯规而被直接出示红牌。美国队在少一人作战的情况下以2:0赢得了这场1/16决赛，球员原本应缺席下一场比赛。

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处罚被撤销后，巴洛贡得以在7月6日对阵比利时的1/8决赛中出场。美国队以1:4输掉了这场比赛。

特朗普的请求

在美国总统唐纳德·特朗普承认自己曾亲自请求国际足联主席詹尼·因凡蒂诺重新审查该处罚后，争议进一步加剧。因凡蒂诺表示，纪律委员会是在没有他参与的情况下作出决定的。

国际足联副主席黛比·休伊特是呼吁因凡蒂诺公布与巴洛贡案有关的所有文件的足球管理人士之一。

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