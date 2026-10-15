«Байер 04» из Леверкузена одержал выездную победу над познаньским «Лехом» со счетом 4:0 в матче второго тура Лиги Европы, который состоялся в Познани, Польша. До перерыва гости забили три мяча, а окончательный счет в конце встречи установил Ибрагим Маза. О ходе матча сообщает Interia Sport.

Три гола до перерыва

«Лех» в начале игры из-за травмы потерял защитника Войцеха Моньку, которого заменил Терри Йегбе. На 29-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за игру рукой Йегбе. Патрик Шик реализовал одиннадцатиметровый и открыл счет.

Через три минуты Натан Телла обыграл Йегбе, а после его удара вратарь Матеуш Лис отбил мяч. На добивании отличился Малик Тиллман — 0:2. На 41-й минуте судья вновь назначил пенальти после просмотра эпизода с участием Матеуша Скшипчака и Шика во время углового. Чешский нападающий во второй раз переиграл Лиса.

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Маза забил в конце матча

После перерыва «Байер» контролировал ход встречи, а «Лех» не смог сократить отставание. На 89-й минуте Маза забил четвертый мяч гостей. Согласно статистике матча, команда из Леверкузена нанесла 22 удара, 10 из которых пришлись в створ ворот. У «Леха» было 10 ударов, в том числе три в створ ворот. Владение мячом составило 60% против 40% в пользу «Байера».

После двух матчей Лиги Европы «Лех» имеет разницу мячей 0:8. Следующую игру турнира познаньская команда проведет дома против «Сандерленда».

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